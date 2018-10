Der Herbst will dem Sommer offensichtlich in nichts nachstehen. Es sei durchaus möglich, dass am Samstag erstmals für Mitte Oktober über 28 Grad gemessen werden, teilte das WDR -Wetterstudio am Freitag (12.10.2018) mit. Den Rekord halten Weilerswist und Geilenkirchen mit 27,2 Grad Celsius, gemessen im Oktober vergangenen Jahres.

Die sommerlichen Temperaturen hängen mit zwei Faktoren zusammen. Zwischen dem Hoch Viktor über Osteuropa und dem Tief Olga über den Britischen Inseln wird sehr warme Mittelmeerluft nach Nordrhein-Westfalen gelenkt. Dazu kommt eine starke Sonneneinstrahlung.