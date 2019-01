Beim Neujahrsempfang der Stadt Bad Münstereifel ist Heino am Donnerstagabend (24.01.2019) von Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian zum Ehrenbürger ernannt worden. Zuvor hatten Schüler in der Konvikkapelle ein Potpourri aus bekannten Schlagern des Barden aufgeführt.

"Er hat sich als Botschafter und Werbeträger für das Wohl und den Bekanntheitsgrad der Stadt Bad Münstereifel in besonderer Art und Weise bekannt gemacht" , begründete die Bürgermeisterin die Auszeichnung. Es ist das achte Mal, dass die Stadt dieses Recht verleiht. Zuletzt war 1977 der Franzose Mimi Renno für sein Engagement bei den Bad Münstereifeler Städtepartnerschaften geehrt worden.

Von Düsseldorf in die Eifel

Heino bezeichnet Bad Münstereifel als seine Heimat. Der gebürtige Düsseldorfer war nach seinem Durchbruch zunächst nach Zülpich in den Kreis Euskirchen gezogen, um mehr Ruhe zu haben. Dass es dann weiter in das nahe Bad Münstereifel ging, lag an seiner Frau Hannelore. "Sie ist ja Österreicherin und hat die Berge vermisst" , erklärte der 80-Jährige, "die wollte die Berge sehen, die habe ich ihr dann hier in Bad Münstereifel gezeigt."

In Bad Münstereifel hat das Paar geheiratet, 1996 eröffnete Heino sein legendäres Rathaus-Café. "Wir erinnern uns noch alle daran, als Busladungen von Touristen abgesetzt wurden und zielstrebig Richtung Rathaus-Café liefen" , so Preiser-Marian. Haselnusstorte und Volkslieder hätten die Besucher stärker angezogen als jeder Magnet ein Stück Metall.

Zusätzlich zur Ehrenbürgerschaft soll ein Heino-Denkmal in der Nähe des Rathauses aufgestellt werden.