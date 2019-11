In den meisten Krankenhäusern und Pflegeheimen des Landes kommt es zu Verstößen gegen die gesetzlichen Arbeitszeitvorschriften. Bei 241 überprüften Einrichtungen seien in 136 Häusern "Mängel bei den arbeitszeitlichen Vorschriften" aufgedeckt worden, teilte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch (27.11.2019) im Landtag mit.

Insgesamt seien etwa 200 Mängel festgestellt worden, die je nach Schwere zu unterschiedlichen Sanktionen durch die Aufsichtsbehörden geführt hätten. Von den 241 überprüften Krankenhäusern und Pflegeheimen verfügten laut Laumann nur 97 Einrichtungen über eine geeignete Struktur. In 13 Einrichtungen seien die Kontrolleure auf eine "ungeeignete Arbeitsschutzorganisation" gestoßen.

Gefährdungsbeurteilung des Personals fehlt oft

In nur 82 der 241 Häuser sei eine Gefährdungsbeurteilung zur psychischen Belastung des Personals "angemessen durchgeführt" worden, so der Minister. In 46 Einrichtungen sei trotz gesetzlicher Anordnung überhaupt keine Gefährdungsbeurteilung erfolgt. 113 Häuser hätten mit einer solchen Gefährdungsbeurteilung gerade erst begonnen.