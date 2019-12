Stressfrei einkaufen an Heiligabend

Alle Jahre wieder stehen viele Menschen in NRW vor demselben Problem: Sie wollen oder müssen an Heiligabend (24.12.2019) noch auf die Schnelle letzte Geschenke besorgen oder Lebensmittel für den Festtagsbraten oder die Gaumenfreuden an den Feiertagen.

Stressfrei einkaufen, aber wie?

Für den stressfreien Einkauf an Heiligabend gibt es eine ganz klare Regel: Je früher man seine Besorgungen erledigt, umso entspannter kommt man an langen Schlangen an den Kassen vorbei. Eine Ausnahme von dieser Regel gibt es nicht. Das wird jeder bestätigen, der schon einmal an Heiligabend eingekauft hat.

Wie lange sind die Geschäfte geöffnet?

Fällt der 24. Dezember wie in diesem Jahr auf einen Werktag, dürfen Geschäfte aller Art in NRW laut Ladenschlussgesetz bis spätestens 14 Uhr öffnen. In welcher Zeitspanne oder ob ein Ladenbesitzer tatsächlich sein Geschäft öffnet, ist ihm selbst überlassen. Die meisten Geschäfte und Einkaufszentren öffnen um 10 Uhr, manche auch schon um 9 oder 9.30 Uhr. Ein Blick auf die Webseiten der Unternehmen verschafft Klarheit.

Wann öffnen Supermärkte und Bäckereien?

Auch Lebensmittel an Heiligabend zu besorgen ist kein Problem. Die meisten Supermärkte öffnen zur gewohnten Zeit, ein Großteil morgens um 7 Uhr, manche auch schon eine Stunde früher. Das gilt auch für Bäckereien, die bereits ab sechs Uhr Brötchen verkaufen dürfen.

Video starten, abbrechen mit Escape Run auf die letzten Weihnachtsbäume – aber selbst gefällt!. Lokalzeit. . UT . Verfügbar bis 28.12.2019. WDR. Von Fritz Sprengart.

Noch ein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt?

Wer sich nach dem Einkaufen noch einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt gönnen möchte oder auf den letzten Drücker einen Weihnachtsbaum kaufen will, kann dies tun - ebenfalls bis 14 Uhr.

Einkaufen nach 14 Uhr: Geht das?

Ja, das geht. Verkaufsstellen an Flughäfen oder Bahnhöfen dürfen an Heiligabend bis 17 Uhr öffnen, Tankstellen sogar 24 Stunden lang.