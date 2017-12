Kirchenvertreter bitten um Hilfe für Bedürftige

In unzähligen Gottesdiensten feiern die Christen am Sonntag (24.12.2017) den Heiligen Abend. Der Präses der Evangelischen Landeskirche im Rheinland, Manfred Rekowski, mahnte, sich an Weihnachten auf das Wesentliche zu besinnen. " Ich selbst kann mit Weihnachten, dem Original, und dem, was hinzugekommen ist, gut leben .

Dennoch täte dem Fest zwischen Konzerten, Betriebsfeiern, Gemütlichkeit und Geschenkeeinkauf eine Entfesselung gut, sagte Rekowski in seiner Botschaft. " Wenn es tatsächlich gelänge – wenigstens für ein paar Augenblicke – Weihnachten von all dem zu bereinigen, was sich im Laufe der Zeit damit verbunden hat, wäre schon etwas gewonnen. "

Sammeln für Malawi

Die rund 700 Kirchengemeinden im Rheinland hatte Rekowski aufgefordert, bei den Kollekten für ein Bewässerungsprojekt des Hilfswerks "Brot für die Welt" in Malawi zu spenden.