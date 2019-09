"Große Not" bei Hebammen in NRW

Die Empfehlung der medizinischen Fachgesellschaften für die stationäre Geburtshilfe ist klar: Im Kreißsaal soll sich eine Hebamme nur um eine Gebärende kümmern - die so genannte Eins-zu-Eins-Betreuung.

Doch von dieser Empfehlung ist man in den Kreißsälen weit entfernt. Wie aus einem aktuellen Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags hervorgeht, müssen fast die Hälfte der Hebammen drei Gebärende gleichzeitig betreuen. In Intensivschichten sei es auch keine Seltenheit, dass eine Hebamme für vier und mehr Geburten zuständig sei.

Spardruck der Kliniken führt zu Personalnot

"Der überwiegende Teil der Hebammen im Land ist in großer Not", sagte Barbara Blomeier, Vorsitzende des Landesverbandes der Hebammen in NRW, am Donnerstag (12.09.2019) dem WDR. Die Eins-zu-Eins-Betreuung sei zwar von nahezu allen Seiten gewünscht, würde aber aufgrund des Spardrucks in den Kliniken kaum umgesetzt werden.

Nach der Geburt noch den Kreißsaal putzen