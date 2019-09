Neue Hebammenausbildung: "NRW nicht vorbereit"

Wie ist die Ausbildungssituation in NRW?

Bislang erfolgt die Ausbildung in NRW an zwölf Hebammenschulen. In Köln kann danach an der Katholischen Hochschule eine Zusatzausbildung mit Abschluss Bachelor gemacht werden. Zudem gibt es einen Modellstudiengang an der Hochschule für Gesundheit in Bochum.

Der Landesverband der Hebammen in NRW begrüßt die Reform der Ausbildung: "Wir sind heilfroh über die Gesetzesänderung", sagte die Vorsitzende Barbara Blomeier dem WDR. "Die Anforderungen an Hebammen sind durch den medizinischen Fortschritt ganz andere als früher." Das mache ein Studium notwendig. Eine Fachschule könne das nicht mehr leisten.