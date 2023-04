Unfall in Havixbeck: Zug schiebt Auto 200 Meter vor sich her

Ein Auto in Havixbeck im Kreis Coesfeld ist am Sonntagabend auf einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und rund 200 Meter mitgeschleift worden. Drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, der Autofahrer schwer, er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Der 21-jährige Fahrer hatte sich dem unbeschranktem Bahnübergang genähert und dabei wohl die Geschwindigkeit eines herannahendes Zuges falsch eingeschätzt, teilte die Polizei in der Nacht zum Ostermontag mit. Trotz der Hupsignale und einer Vollbremsung des Zugführers konnte der junge Fahrer nicht mehr ausweichen: Der Zug krachte in das Auto und schob es rund 200 Meter vor sich her.