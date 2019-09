Bundeshaushalt: Schwarze Null noch zeitgemäß?

Die Staatsschulden in Deutschland sinken: Seit 2010 geht die Schuldenkurve kontinuierlich nach unten - dank der 2009 verabschiedeten Schuldenbremse. Aus der Sicht von Finanzminister Scholz hat sich die Schwarze Null bewährt. Dafür wird er kritisiert:

"Wir haben in Deutschland einen riesigen Investitionsstau. Und deswegen sagen wir nicht, Schuldenbremse aufgeben, das wäre falsch. Aber wenn man heute über Generationengerechtigkeit redet, muss man in die Zukunft investieren. Das gibt es nicht zum Nulltarif und deswegen sagen wir: Jetzt muss gehandelt werden - Investitionen in Klima, Schule, Schiene und sozialen Wohnungsbau" , Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckhardt im ZDF-Morgenmagazin.

"Schon jetzt wird mehr ausgegeben, als Einnnahmen im Haushalt sind, dafür wird in Rücklagen gegrifffen. Das heißt, wir müssen nicht noch mehr ausgeben, als wir einnehmen, sondern wir sollten einfach neu denken: Ein Haushalt, wo bei der Bildung gespart wird und auf der anderen Seite neue Subventionen beschlossen werden, der ist doch nicht zukunftsfähig" , FDP-Chef Christian Lindner im ZDF-Morgenmagazin.

"Die Realzinsen sind niedriger als die Wachstumsmöglichkeiten der Volkswirtschaft und die Produktivität von Investitionen. In einer solchen Zeit ist es geradezu ökonomischer Unsinn, den jährlichen Haushaltsausgleich herbeizuführen und keine auch für die Zukunft zuträgliche Politik" , Michael Hüther, Direktor des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft (IDW) im WDR-Radio.