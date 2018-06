Auch Stunden nach der Detonation suchen Helfer am Sonntag (24.6.2018) mit Suchhunden in den Trümmern noch nach weiteren Verletzten. " Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich in dem Gebäude noch weitere Personen befinden ", teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. " Die Arbeiten werden dadurch erschwert, dass das Gebäude derzeit akut einsturzgefährdet ist und noch nicht betreten werden kann ". Die Einsatzleiter lotsten immer wieder Verstärkung zu dem brennenden Gebäude. Hilfskräfte rückten auch aus benachbarten Städten an.