Hausräumung in Herne: Verdacht auf "Gefährliche Gegenstände"

Eigentlich war die Aktion so wohl nicht geplant: Die Polizei in Düsseldorf hatte für Montagmorgen mehrere Durchsuchungen angeordnet, darunter auch die in Herne. Als die Beamten dort eintrafen, fanden sie wohl "gefährliche Gegenstände", wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Mietshaus geräumt

Die Bewohner mussten das Haus an der Bochumer Straße räumen und der Bereich um das Wohnhaus sei auch gesperrt worden, ist aber mittlerweile aber wieder freigegeben.

Was für Gegenstände gefunden wurden, gibt die Polizei nicht bekannt. Auch zum Hintergrund der Hausdurchsuchungen machen Staatsanwaltschaft und Polizei bisher keine Angaben.

