Alles für die Freiheit? David Hasselhoff unterstützt Impfkampagne

Wenn einer Experte für Freiheit ist, dann ja wohl er: David Hasselhoff. Mit seiner Interpretation des Songs "Looking For Freedom" lieferte der 68 Jahre alte US-Amerikaner die Hymne zum Berliner Mauerfall. Nun hat das Bundesgesundheitsministerium den Sänger und Schauspieler (Baywatch / Knight Rider) vor seinen Karren gespannt, um die Impfkampagne #ÄrmelHoch weiter zu befeuern. Zwei Videos, in denen Hasselhoff mit angespanntem Bizeps inklusive Pflaster auf dem Oberarm mit den Worten " ich habe meine Freiheit gefunden " zur Spritze aufruft, veröffentlichte das Ministerium am Montag (07.06.2021) auf Twitter.

Gute Idee? Finden längst nicht alle

Mit der Entscheidung, Hasselhoff als neues Impf-Aushängeschild - oder eher Impf-Aushängearm - zu wählen, hat sich das Ministerium allerdings nicht nur Freunde gemacht. "Der Mann, der die Wende herbeigesungen und die Mauer eingerissen hat, hat sich jetzt ein Pflaster auf den Arm geklebt, um Deutschland noch einmal zu retten" , ist noch der charmanteste Kommentar eines Twitter-Users.

Auch andere Promis haben die Impfkampagne unterstützt

Auch Uschi Glas warb für die Bundesregierung fürs Impfen

Als Impf-Testimonial hat Hasselhoff übrigens nicht minder bekannte Vorgänger. Auch Moderator und Entertainer Günther Jauch, Schauspielerin Uschi Glas sowie der frühere Fußball-Nationaltorhüter Sepp Maier warben für den mutmaßlich entscheidenden Pieks im Kampf gegen Corona.

Impfbereitschaft nimmt zu

Und auch in NRW nimmt das Impfen immer mehr Fahrt auf. 48 Prozent der Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts schon einmal geimpft worden.