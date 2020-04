laschetfordert: Ministerpräsident erntet Hohn bei Twitter

Während die Bundesregierung, Virologen und viele Landesregierungen eher zögerlich für Lockerungen in der Corona-Krise waren und sind, ging NRW Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) oft einen Schritt voraus, teils im Alleingang: So öffneten in NRW Möbel- und Autohäuser beliebiger Größe, bevor andere Länder das für verantwortlich hielten.

Die Schulen nehmen schon in dieser Woche teilweise den Betrieb wieder auf, obwohl Lehrer und Schüler verzweifelt darauf hinweisen, dass ausreichende Schutzmaßnahmen kaum möglich seien. Und während fast alle anderen Bundesländer bereits eine Maskenpflicht beschlossen hatten, hielt Laschet das nicht für notwendig. Nun steht fest, dass ein Mund- und Nasenschutz auch in NRW Pflicht wird.