Hansi Flick bleibt Bundestrainer

Flick stand nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus der deutschen Mannschaft bei der WM in Katar in der Kritik. Zweieinhalb Stunden dauerte der Krisengipfel zwischen ihm und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB).

In einer DFB-Mitteilung nach dem Treffen wird Flick zitiert: "Mein Trainerteam und ich blicken optimistisch auf die Europameisterschaft im eigenen Land. Wir als Mannschaft können viel mehr erreichen, als wir in Katar gezeigt haben."

DFB-Präsident Bernd Neuendorf berichtete nach der Runde im Kempinski Hotel Gravenbruch in Neu-Isenburg, der DFB habe volles Vertrauen in Hansi Flick. Er werde diese Herausforderung gemeinsam mit seinem Team meistern. Die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land stelle eine große Chance für den Fußball in Deutschland dar.

Mehr Informationen gibt es hier: