Hannelore Kraft erhält Bundesverdienstorden

Amt des Ministerpräsidenten wichtig für die Republik

Neben Kraft wurden auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sowie die ehemaligen Länderregierungschefs Erwin Sellering (SPD) sowie Stanislaw Tillich (CDU) mit dem Verdienstorden ausgezeichnet.

Das Amt des Ministerpräsidenten sei eines der wichtigsten in unserer Republik, "und es ist eines der anspruchsvollsten, gerade in Zeiten, in denen die Risse in unserer Gesellschaft tiefer werden", betonte Steinmeier.

Stand: 13.12.2018, 14:46