Mit Kameras gegen Handy-Sünder am Steuer: Auch für NRW eine Option?

Mal kurz die neueste Nachricht lesen oder das Fahrtziel in der Navi-App ändern - natürlich während der Fahrt und mit einer Hand am Steuer. Jeder kennt das und so manch einer macht es. Trotz großer Kampagnen und höherer Strafen können viele das Fahren mit dem Handy am Ohr oder in der Hand nicht lassen. Zu groß scheint der Druck, immer erreichbar zu sein.

Kamera scannt Autofahrer

Eine neue Technik könnte nun helfen, mehr Autofahrer mit Handy oder Tablet zu überführen. Im rheinland-pfälzischen Trier ist am Mittwoch ein Pilotprojekt mit einem Kamerasystem gestartet. Die Kamera wird auf einer erhöhten Position wie zum Beispiel einer Autobahnbrücke angebracht und beobachtet den Verkehr. Dabei wird auf Handys im Bereich des Fahrers sowie auf eine entsprechende Handhaltung geachtet.

Von oben wird der Verkehr mit einer Kamera gescannt

Erkennt das System, dass ein Gerät am Steuer benutzt wird, löst die Kamera aus und dokumentiert die Situation mit einem Foto. Danach schauen sich geschulte Polizisten die Bilder an und bewerten unmittelbar vor Ort, ob tatsächlich ein Verstoß vorliegt. Hatte das System recht, werden 100 Euro Bußgeld fällig und es gibt einen Punkt in Flensburg.