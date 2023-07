Handwerker klagen: Immer mehr Diebstähle von Werkzeugen

Als der Mitarbeiter eines Handwerksbetriebs am Morgen zur Arbeit fahren will, entdeckt er die Bescherung: Die Seitenscheibe des Kastenwagens ist eingeschlagen, die Schiebetür steht offen und die Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro sind weg. So geschehen vor wenigen Tagen in Bergisch Gladbach, wie die dortige Polizei berichtet.

Kein Einzelfall: Die Zahl von Diebstählen aus Handwerker-Fahrzeugen hat laut einer dpa -Umfrage in NRW teils deutlich zugenommen.

Zunahme in einigen NRW-Städten

So registrierte die Bonner Polizei im ersten Halbjahr 2023 nach Angaben eines Sprechers 92 Fälle - im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 54. In Köln und Leverkusen gab es 2023 bislang bereits 750 Aufbrüche oder Aufbruchversuche, im gesamten Jahr 2022 waren es knapp 1.000. Auch in Aachen und Düsseldorf spricht die Polizei von einer Zunahme.

Andernorts, etwa in Dortmund und Duisburg, hat die Polizei nach eigenen Angaben immer wieder mit solchen Taten zu tun, kann aber keine Zahlen dazu nennen. Eine landesweite Auswertung gibt es nicht, da diese Delikte in der Kriminalstatistik nicht separat erfasst werden.

Täter schlagen meist nachts zu

" Diebstähle aus Firmenfahrzeugen sind ein Riesenproblem ", sagt Stephanie Bargfrede, Geschäftsführerin Unternehmensberatung der Kölner Handwerkskammer. Zahlreiche Mitglieder hätten von entsprechenden Fällen in den vergangenen Monaten berichtet. " Bei einigen Unternehmen wurden in kurzer Zeit gleich mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. " So erzählt etwa der Chef einer Heizungs- und Sanitärfirma aus Köln, dass seit September 19 Mal Transporter des Unternehmens aufgebrochen worden seien.

Die Täter schlagen meist nachts zu, wenn die Mitarbeiter die Transporter in der Nähe ihrer Häuser geparkt haben. " Man kann aber nicht immer das ganze schwere Werkzeug aus dem Wagen räumen ", sagt Bargfrede. Auch aus Platzgründen sei das nicht möglich.

Fahrzeuge oft monatelang nicht nutzbar

Die Diebe haben es laut Polizei auf hochwertige Maschinen und Werkzeugkästen abgesehen. Der Wert der Beute geht schnell in die Tausende. Hinzu kommt der Schaden an den Transportern. Überdies gebe es für Ersatztüren lange Lieferzeiten, so dass die Fahrzeuge deswegen manchmal monatelang nicht nutzbar seien, sagt Bargfrede. " Die Folge ist, dass Aufträge nicht wie geplant ausgeführt werden können, weil Werkzeug und Fahrzeug nicht zur Verfügung stehen. "

Bei den Tätern soll es sich nach Erkenntnissen der Kölner Polizei oft um Mitglieder südosteuropäischer Großfamilien handeln. " Wir nehmen immer mal wieder Verdächtige fest - aber die werden dann schnell ersetzt ", schildert Kriminalhauptkommissar Jürgen Endres. Ein Großteil der Beute werde wahrscheinlich im Ausland weiterverkauft.