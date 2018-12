Weihnachtsgeschäft startet in NRW verhalten

Bei Temperaturen deutlich über Null ist das Weihnachtsgeschäft am ersten Adventswochenende in NRW zögerlich angelaufen. " Der heutige Adventssamstag war ein eher verhaltener Auftakt für das diesjährige Weihnachtsgeschäft ", sagte Ralf Engel, Geschäftsführer des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen-Rheinland am Samstag (01.12.2018).

Das habe eine Umfrage unter Mitgliedsunternehmen ergeben. Die Rabattaktionen vor, am und nach dem so genannten Black Friday seien merklich zu vorgezogenen Weihnachtseinkäufen genutzt worden.