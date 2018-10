Der Hambacher Forst nach dem großen Ansturm

In einem Camp sitzen Menschen unterschiedlichen Alters um ein Lagerfeuer, kochen Tee und essen Suppe. Am Wochenende haben sie mit zehntausenden Demonstranten den vorläufigen Rodungsstopp gefeiert. In der Nacht sind die letzten Polizisten abgezogen. So ganz können die Aktivisten dem Frieden noch nicht trauen: "Mal abwarten, wie es weitergeht" , sagt eine junge Frau skeptisch.