Neue Eskalation um Hambacher Forst

Auto der Kohlegegner brennt aus

In der Nacht zu Sonntag war ein LKW der Braunkohlegegner ausgebrannt. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei in Aachen. Das sogenannte "Bündnismobil", ein ausgebautes ehemaliges Feuerwehrauto, gehörte der Bürgerinitiative "Buirer für Buir".

Brandstiftung vermutet

So sah das Bündnismobil zuvor aus

" Wir glauben nicht an einen Zufall ", sagt Gerhard Kern von der Bürgerinitiative. Das Auto brannte in unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses ab, in dem die Journalistin Antje Grothus lebt, die Mitglied in der Kohlekommission ist und auch der Bürgerinitiative angehört.

Gegenüber wohnt außerdem der Besitzer der besetzten Wiese, auf der seit Jahren Aktivisten campen, die den Hambacher Forst vor der Rodung bewahren wollen.