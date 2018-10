Gericht kippt Demoverbot am Hambacher Forst

Das Verwaltungsgericht Aachen hat die für Samstag (06.10.2018) geplante Demo von Kohlegegnern am Hambacher Forst erlaubt. Die Polizei hatte sie am Donnerstag wegen "erheblicher Gefahren für die öffentliche Sicherheit" untersagt. Das Gericht gab einem Eilantrag der "Naturfreunde Deutschland" am Freitag statt.



Es spreche "Überwiegendes" dafür, dass das von der Aachener Polizei ausgesprochene Verbot rechtswidrig sei. Das Gericht verwies auf einen sogenannten Waldspaziergang mit rund 10.000 Teilnehmern Ende September, bei dem es keine Probleme bei der An- und Abreise gegeben habe. Die Polizei kündigte an, die Entscheidung zu akzeptieren.

Stadt Kerpen sieht Probleme bei der Anreise