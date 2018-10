Polizei verbietet Großdemo am Hambacher Forst

Bedenken wegen An- und Abreise

Klimaschützer wollten am Freitag (05.10.2018) in Köln mitteilen, wo genau am Hambacher Forst die Demonstration stattfinden sollte. Zuvor hatte es Probleme gegeben, einen geeigneten Veranstaltungsort für die Demonstration zu finden. Von mehr als 20.000 erwarteten Teilnehmern war bisher die Rede gewesen.

Die Polizei nannte die erwartete Teilnehmerzahl als Grund für das Verbot. Es gebe Bedenken, ob eine gefahrlose An- und Abreise von den umliegenden Bahnhöfen zu möglichen Veranstaltungsorten möglich sei.