Thunberg sprach auch mit Umweltaktivisten, die seit Jahren das Waldgebiet besetzen. Die Schwedin lehnt Aktionen des zivilen Ungehorsams wie die Besetzung von Tagebauen nicht generell ab. Wenn keine Menschen verletzt würden und nichts zerstört würde, sei dies eine Form des Widerstandes, sagte sie.

Die Schwedin wird jetzt nach New York segeln und dort am UN -Klimagipfel teilnehmen. Ein Gespräch mit US -Präsident Trump lehnt sie weiterhin ab. Das sei Zeitverschwendung. Hingegen forderte sie die Menschen zur Teilnahme am globalen Klimastreik am 20. und 27. September auf.

Goldene Kamera Aktivisten gewidmet

Greta Thunberg erhält in Berlin die Goldene Kamera

Im März 2019 war Thunberg in Berlin für ihr Engagement mit einer Goldenen Kamera ausgezeichnet worden. Den Preis widmete sie den Klima-Aktivisten im Hambacher Forst, der längst ein Symbol des Widerstands gegen den Braunkohleabbau und einer verfehlten Energiepolitik geworden ist.