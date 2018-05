Zur Diskussion über die mobilen Halteverbotszonen

Wer aus dem Urlaub kommt und feststellt, dass sein Auto von seinem Parkplatz abgeschleppt wurde, könnte Opfer mobiler Parkverbotszonen geworden sein. Einer Autofahrerin aus Düsseldorf ist genau das passiert. Sie klagte gegen Abschleppkosten und Verwarngeld. Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet am Donnerstag (24.05.2018) darüber.

Wir klären auf, wann mobile Halteverbotszonen eingerichtet werden können und was dabei beachtet werden muss:

Wie komme ich an Halteverbotsschilder und was kostet es?

Wer umziehen möchte, größere Baumaßnahmen am Haus oder eine private Feier plant und kaum Platz für Fahrzeuge vor seiner Tür hat, kann bei seiner Stadt oder dem örtlichen Straßenverkehrsamt eine Ausnahmegenehmigung beantragen.

Die Kosten sind von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. In Köln kostet so eine mobile Halteverbotszone am ersten Tag 36 Euro. Jeder weitere Tag kostet 18 Euro. In Düsseldorf liegen die Gebühren bei 30 Euro pro Tag.

Wie lange vorher müssen Schilder stehen und warum ist das so?

Bei Halteverbotsschildern gibt es einiges zu beachten.

Die mobilen Halteverbotsschilder müssen mindestens drei Tage, also 72 Stunden, vor dem Umzugstermin vom Antragsteller selbst oder einem Unternehmen aufgestellt werden. Die Kosten dafür trägt der Antragsteller. "Die Zeit ist nötig, damit Autofahrer umparken oder sich erst gar nicht dort hinstellen können" , sagt Hannes Krämer, Rechtsexperte beim Auto Club Europa ( ACE ).

Was muss beim Einrichten der Halteverbotszone beachtet werden?

An den Halteverbotsschildern müssen Zusatzschilder angebracht sein, die das Umzugsdatum sowie die Anfangs- und Enduhrzeit zeigen. Auf der Rückseite der Schilder müssen Name, Anschrift und Telefonnummer der Person stehen, die die Halteverbotszone beantragt hat. Die Halteverbotsschilder müssen den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung entsprechen.