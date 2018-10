Kirchen skeptisch

Halloween als Feiertag wird man in den meisten Kalendern vergeblich suchen. Tatsächlich wird am 31. Oktober der Reformationstag begangen - in neun protestantisch geprägten Bundesländern als regulärer Feiertag. Vielleicht ein Grund, warum evangelikale Christen Halloween als " heidnischen Brauch " und "Totenkult " schmähen. Die großen Kirchen begegnen der Konkurrenz eher gelassen.

Was wird überhaupt gefeiert?

Friedhofsbesuch am 1. November