Halloween: Polizei muss vielerorts in NRW einschreiten

Eierwürfe, Vandalismus oder Körperverletzung: An Halloween hat die Polizei an vielen Orten in NRW einschreiten müssen. In Duisburg alarmierten Bewohner etwa wegen " Eier werfenden Geistern, laut grölenden Skeletten oder randalierenden Vampiren " die Beamten, wie die Polizei am Freitag (01.11.2019) mitteilte.

Die Beamten mussten NRW -weit vielfach Strafanzeigen wegen Körperverletzung oder Sachbeschädigung ausstellen. Auch Platzverweise wurden teils erteilt. Im Rhein-Erft-Kreis etwa gab es 36 Einsätze mit Halloween-Bezug.