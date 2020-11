Halloween in NRW - Polizei zieht positive Bilanz

„Verzichten Sie auf die üblichen Halloween-Partys.“ – So hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet an die Menschen im Land appelliert. Tatsächlich blieben die meisten vernünftig, wenn man mal von ein paar Eiern absieht, die an Häuserfassaden landeten. Die Bilanz der Polizei fiel überwiegend positiv aus. „Soweit alles ruhig in der Innenstadt“ meldet zum Beispiel die Kölner Polizei. Nachdem die Gaststätten geschlossen hatten, seien nur noch vereinzelt Menschen unterwegs gewesen. Ähnlich äußerte sich die Polizei in vielen anderen Städten in NRW, zum Beispiel in Bielefeld, Bochum und Mönchengladbach.

Polizei überwiegend zufrieden, viel los in Düsseldorf und Dortmund

Die Polizei in Dortmund beobachtete, dass generell viel los war und sprach von einer „regsamen Nacht“, vermutlich weil viele noch einmal in die Kneipen wollten. Auch in der Düsseldorfer Altstadt war es voll. Dort wurden auch Böller gezündet, laut Polizei wurde dabei niemand verletzt. Man sei mit hoher Präsenz vor Ort gewesen. Weil Abstände nicht eingehalten wurden, gab es auch wieder einen Einsatz an der Freitreppe in der Altstadt. Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis hatte mit 50 Einsätzen mehr zu tun als im vergangenen Jahr an Halloween.

Stand: 01.11.2020, 10:59