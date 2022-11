Wenig Einsätze an Halloween in NRW

Die meisten Einsätze gab es wohl in Aachen – etwa 200 waren es insgesamt in Stadt und Kreis. In der Aachener Innenstadt waren viele Menschen unterwegs - die Polizei berichtet von etwa 20 Schlägereien mit größtenteils einfachen Körperverletzungen.

Im Kreis Wesel rückte die Polizei fast 50 Mal wegen Ruhestörungen und Randale an Halloween aus. Im Kreis Euskirchen gab es 25 Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und Streitereien.

Einen größeren Einsatz gab es in Lünen. Dort wurden Polizistinnen und Polizisten mit Steinen, Flaschen und Böllern beworfen. Drei Streifenwagen wurden beschädigt, Verletzte gab es nicht. Als weitere Einsatzkräfte anrückten, beruhigte sich die Lage – die Polizei ermittelt unter anderem wegen Landfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

"Normale Partynächte"

In Köln, Dortmund, Düsseldorf und Münster waren viele Menschen in den Innenstädten unterwegs – die Polizeidienststellen sprechen aber von normalen Partynächten – nicht anders als an Wochenenden.

In der Düsseldorfer Altstadt seien zwar Randalierer unterwegs gewesen, es habe auch Körperverletzungen gegeben, aber die Konflikte seien von den Einsatzkräften schnell unterbunden worden, so die Polizei. Schwere Straftaten sind demnach bislang nicht angezeigt worden.

Aus Mönchengladbach werden drei Körperverletzungen und acht Ruhestörungen gemeldet. Hier waren ebenfalls in der Altstadt viele Besucher zusammen gekommen. Eine ruhige Halloweennacht habe es laut Polizei auch in Krefeld, dem Kreis Mettmann, dem Rheinkreis Neuss und dem Kreis Viersen gegeben.