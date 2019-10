Nach dem Anschlag eines Rechtsextremisten in Halle (Saale) haben Politik, Kirchen und Muslime in NRW ihre Solidarität mit der jüdischen Gemeinschaft Deutschlands demonstriert. Mit einer Schweigeminute an der Neuen Synagoge in Düsseldorf setzten NRW-Politiker am Donnerstagmorgen (10.10.2019) ein Zeichen der Verbundenheit.