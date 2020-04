Häusliche Gewalt: Kinder und Frauen in Corona-Not

Mehr oder weniger häusliche Gewalt?

Gibt es nun also mehr häusliche Gewalt in der Corona-Krise? NRW-Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) kann das bislang nicht erkennen. Das könne daran liegen, dass es keine Ausgangssperre gebe, die ein Anstauen von Aggressionen befördere, sagte sie am Mittwoch (22.04.2020) in einer Pressekonferenz.

Die Kölner Sozialwissenschaftlerin Kathinka Beckmann sieht das zumindest in Hinsicht auf Kinder anders. Die wenigen Polizeimeldungen täuschten, glaubt sie.