Schutz vor Hacker-Angriffe: Die eigene digitale Arbeitsumgebung absichern

Unsere Haustüre schließen wir routinemäßig ab. Unser Auto ebenso. Auch das Fahrrad. Eigentlich alles, was uns lieb und teuer ist, wird vor unerwünschten Zugriffen Fremder bewahrt. Das liegt in unserer Natur und ist ein persönliches Schutzbedürfnis.

Nur bei Computer, Cloud und Smartphone sind überraschend viele Menschen nachlässig, was Sicherheit und aktiven Schutz anbelangt. Am ehesten wohl, weil sie die wahren Gefahren nicht abschätzen können – und auch nicht wissen, wie "abschließen" hier eigentlich funktioniert.

BSI warnt ausdrücklich vor erhöhter Bedrohungslage

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt laut Medienberichten vor drohenden Angriffen auf "Hochwertziele". Wer denkt, das ginge ihn nichts an, könnte sich täuschen. Denn viele von uns arbeiten heute wie selbstverständlich im Home Office oder nutzen Smartphone und Computer dazu, um auf Cloud-Dienste des Arbeitgebers zuzugreifen – oder kennen jemanden, der in der kritischen Infrastruktur arbeitet.