Habeck ruft Alarmstufe des Notfallplans Gas aus

In einem Statement hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag die zweite Eskalationsstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Bei der "Alarmstufe" liegt eine Störung der Gasversorgung oder eine außergewöhnlich hohe Gas-Nachfrage vor. Diese könnte zu einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgung im Land führen.

" Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland ", sagte Habeck. Aber: In dieser Stufe ist man der Ansicht, dass der Markt noch in der Lage ist, die Nachfrage zu bewältigen.