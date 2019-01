"Wir haben lange darüber diskutiert, ob wir diesen Schritt gehen ", sagt Schulleiter Berthold Urch. " Wir hatten uns Inklusion zur Aufgabe gemacht".

Letztlich, sagt er, seien die Bedingungen für guten gemeinsamen Unterricht jedoch immer schlechter geworden. Geeignete Lehrer sowie Räumlichkeiten fehlen an der Schule.

"Politisch gewollte" Entwicklung

Damit steigt auch das letzte Essener Gymnasium aus der Inklusion aus. Die Entwicklung steht exemplarisch für das, was im Rest des Landes passiert. " Dass die Gymnasien der Inklusion den Rücken kehren, ist politisch gewollt ", sagt Dorothea Schäfer von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) NRW .

Die Gewerkschaft führt die Entwicklung vor allem auf den Erlass der NRW-Landesregierung vom Oktober 2018 zurück. Die Inklusion soll damit an den weiterführenden Schulen neu geregelt werden. Inklusionsschüler sollen an Gymnasien in der Regel nur noch unterrichtet werden, wenn sie eine reelle Chance auf das Abitur haben.