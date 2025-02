Mehr Gewalt gegen Politiker - viele Fälle auch in NRW • Wie die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland am Dienstag unter Berufung auf das Bundesinnenministerium berichteten, verzeichnete das Bundeskriminalamt bis Jahresende 4.923 solcher Straftaten. Im Jahr 2023 waren es demnach zum selben Stichtag 4.047. Ziel der Angriffe sind Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landräte, Stadtverordnete oder Abgeordnete. Die meisten dieser Straftaten fanden dem BKA zufolge in Bayern und Baden-Württemberg statt, gefolgt von Nordrhein-Westfalen und Berlin.

Wahlkampf in NRW: Scholz bei Thyssen, Merz in Uniklinik • Bundeskanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz besucht am Mittag das Thyssen-Werk in Duisburg. Am Nachmittag wird er in Gelsenkirchen bei der Fördergesellschaft "Auf Schalke eG" erwartet und am Abend in Marl zu einem Townhall-Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern. Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz ist zunächst an der Kölner Uniklinik, danach im World Conference Center Bonn zu Besuch.

Trump setzt Zölle gegen Kanada und Mexiko für einen Monat aus • Kurz vor Inkrafttreten hat US -Präsident Donald Trump auch die Zölle von 25 Prozent auf Produkte aus Kanada ausgesetzt - wie zuvor schon die gegen Mexiko. Mexiko und Kanada erklärten sich bereit, als Sofortmaßnahme stärker gegen den Drogenschmuggel in die USA vorzugehen. Zuvor hatte die kanadische Provinz Ontario den 100 Millionen kanadische Dollar schweren Vertrag mit dem Satellitennetzwerk Starlink des US-Milliardärs und Präsidentenberaters Elon Musk gekündigt. China reagiert auf die neuen US-Zölle mit Zusatzzöllen auf Kohle, Öl, verflüssigtes Erdgas und Landmaschinen aus den USA. Außerdem sagte Trump der Ukraine: Er will für weitere Hilfen Zugriff auf Rohstoffe wie Seltene Erden bekommen.

Streit um Reinigung von Schultoiletten • In Gütersloh gibt es schon länger heftige Diskussionen über die Reinigung von Schultoiletten. Die Stadt möchte die zusätzliche Reinigung während der Mittagszeit abschaffen und in Grundschulen insgesamt sogar nur noch alle zwei Tage putzen lassen. Wegen knapper Kassen möchte die Stadt so 360.000 Euro einsparen. Aus den 23 Gütersloher Schulen kommt Kritik. Schon jetzt würden viele Schülerinnen und Schüler den Toilettengang meiden, wegen mangelnder Hygiene. Über die Sparmaßnahme muss der Stadtrat noch entscheiden.