Deutschland, wo brennt's: WDR-Thementag Wirtschaft & Wohlstand • Deutschland geht in das dritte Jahr der Rezession, die Arbeitslosigkeit wächst wieder und die Zahl der Insolvenzen steigt sprunghaft an. So sieht die wirtschaftliche Lage in Deutschland aus - und in elf Tagen ist Bundestagswahl. Der WDR hat nachgefragt: Was bewegt Menschen hierzulande in Sachen Wirtschaft und Wohlstand? In unserer nicht-repräsentativen Online-Befragung in NRW gibt es dazu verschiedene Stimmen.

Viele Menschen machen sich Sorgen, ob ihre Jobs etwa noch sicher sind. Gleichzeitig haben viele Unternehmer Probleme, Facharbeiter oder Pflegekräfte zu finden. Und nicht wenige sind besorgt wegen der hohen Energiekosten, der gestiegenen Preise an der Supermarktkasse und der Debatte um das Bürgergeld.