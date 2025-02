Wegen des Streiks kann es auf den Straßen etwas voller werden als sonst. Morgen früh zum Betriebsbeginn sollen Busse und Straßenbahnen dann wieder nach Fahrplan fahren. In Bielefeld wird der Nahverkehr heute zwar nicht bestreikt, dafür sind Müllabfuhr und Straßenreinigung im Ausstand.

Verdi findet, dass Beschäftigte im Öffentlichen Dienst acht Prozent mehr Geld bekommen sollten - mindestens aber 350 Euro mehr pro Monat. Außerdem fordert die Gewerkschaft drei freie Tage zusätzlich, wegen hoher Arbeitsbelastung. Die Arbeitgeber verweisen hingegen auf leere öffentliche Kassen.

WEITERE NACHRICHTEN

ARD-DeutschlandTrend: Union legt zu • Die Union hat laut aktuellem ARD -DeutschlandTrend trotz der Debatte um die Migrations-Abstimmungen zusammen mit der AfD an Zustimmung gewonnen. CDU / CSU kommen demnach auf 31 Prozent (plus eins im Vergleich zu Ende Januar), die AfD legt auf 21 Prozent zu (plus eins). Die SPD verharrt dagegen bei 15 Prozent, die Grünen verlieren leicht und kommen auf 14 Prozent (minus eins). Unverändert liegen FDP und BSW bei vier und die Linke bei fünf Prozent.

Heute gibt es Zeugnisse • An den rund 5.400 Schulen in Nordrhein-Westfalen endet das erste Halbjahr des Schuljahrs 2024/25 und rund zwei Millionen Schülerinnen und Schüler bekommen ihre Halbjahreszeugnisse. Damit bewerben sich Viertklässler bei weiterführenden Schulen. Zehntklässler brauchen die Zeugnisse für die Bewerbung um einen Ausbildungsplatz oder für die Oberstufe. In den Bezirksregierungen sind Zeugnistelefone geschaltet, bei denen sich Eltern und Schüler Rat und Hilfe holen können.

Trump verhängt Sanktionen gegen Internationalen Strafgerichtshof • Der US -Präsident hat Strafmaßnahmen gegen die Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs erlassen - unter anderem, weil es dort Ermittlungen gegen Israel wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Gazastreifen gibt. Mitarbeiter dürfen zum Beispiel nicht mehr in die USA einreisen, wenn sie gegen US-Bürger oder verbündete Länder ermitteln. In seiner ersten Amtszeit hatte Trump schon einmal Sanktionen verhängt, damals wegen Ermittlungen zu mutmaßlichen US-Kriegsverbrechen in Afghanistan.

Keine Bezahlkarten für Geflüchtete in Düsseldorf • Der Rat der Stadt Düsseldorf hat sich gegen die Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber ausgesprochen. Einer dpa -Umfrage zufolge wird die Guthabenkarte auch in Dortmund, Aachen, Münster und Krefeld in absehbarer Zeit nicht kommen. In Bochum, Duisburg und Köln ist noch keine Entscheidung gefallen. Die Karte soll verhindern, dass Geld an Schleuser oder Familien in den Heimatländern fließt.

Urteil im Prozess um Tod eines Kita-Kinds erwartet • Im Berufungsprozess um den Tod eines Zweijährigen in der Obhut von Tagesmüttern vor dreieinhalb Jahren wird heute Vormittag ein Urteil erwartet. Die Frauen hatten den Zweijährigen in einer Mini-Kita in Gelsenkirchen zum Schlafen gelegt, unten in einem Etagenbett. Doch der Junge war unruhig, er drückte die Bodenplatte des oberen Betts hoch, steckte seinen Kopf durch den Spalt und erstickte. In einem ersten Verfahren waren die Tagesmütter freigesprochen worden.

Auch Kinder haben die Wahl

Kinder und Jugendliche zur Wahl aufgerufen • Kinder und Jugendliche unter 18 haben bei der Bundestagswahl keine Stimme. Die bundesweite U 18 Kinder- und Jugendwahl, organisiert vom Deutschen Kinderhilfswerk und dem Bundesjugendring, will das zumindest symbolisch ändern. In selbst organisierten Wahllokalen können Kinder und Jugendliche von heute an eine Woche lang über politische Themen diskutieren und abstimmen. Bei der Bundestagswahl 2021 hatten über 260.000 junge Menschen teilgenommen.

Klage wegen DAZN -Preiserhöhung möglich • Im Fall der Sammelklage von Verbraucherschützern gegen den Sport-Streamingdienst DAZN wegen angeblich rechtswidriger Preiserhöhungen können jetzt Ansprüche angemeldet werden. Verbraucherinnen und Verbraucher sowie kleine Unternehmen könnten ihre Ansprüche zur Eintragung in das sogenannte Verbandsklageregister anmelden, teilte das Bundesamt für Justiz in Bonn mit. DAZN bietet unter anderem Spiele der Fußball-Bundesliga und der Champions League an.

Nutzerdaten von Thermomix-Forum gehackt • Unbekannte haben Nutzerdaten des Forums Rezeptwelt.de von Hersteller Vorwerk für Rezepte der beliebten Küchenmaschine Thermomix entwendet. Dabei geht es um Vor- und Nachnamen, Adressen, Geburtsdaten, Telefonnummern und auch E-Mail-Adressen. In sozialen Medien kursieren Screenshots des Angebots in einem Darknetforum. Die Sicherheitslücke ist laut Vorwerk mittlerweile vollständig behoben. Die Firma aus Wuppertal informiert gerade die Betroffenen.

DAS WETTER IN NRW

Viele Wolken, wenig Auflockerungen • Der Tag beginnt stark bewölkt. Größere Auflockerungen mit gelegentlicher Sonne gibt es vor allem im Münsterland, auf der Paderborner Hochfläche sowie vom Bergischen Land bis zum Selfkant. Ansonsten lässt sich die Sonne den ganzen Tag nur selten blicken. Im Hochsauerland und in der Eifel kann es etwas Schnee geben. Die Temperaturen erreichen 2 bis 5, im Rothaargebirge -3 bis 1 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch mit starken bis stürmischen Böen.