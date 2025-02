WEITERE NACHRICHTEN

Oliver Krischer

Reform im Regionalverkehr • Die Landesregierung will den Regionalverkehr reformieren. Dadurch sollen unter anderem die Zugverbindungen verbessert werden, wie NRW -Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) im WDR -Interview sagte. Dabei geht's um S-Bahnen, Regionalexpresse und Regionalbahnen. Wo zum Beispiel die Bahnen fahren und wie häufig, das entscheiden sogenannte Aufgabenträger. Davon gibt es derzeit drei in NRW . Aber das sei nicht effizient, findet der Minister - er will die drei Häuser zu einer landesweiten Gesellschaft zusammenführen.

Warnstreiks in Behörden, Kitas und Nahverkehr • Die Gewerkschaft Verdi will die Warnstreiks in Behörden, städtischen Kitas und dem kommunalen Nahverkehr heute spürbar verstärken. Vor allem am linken Niederrhein sowie in und um Aachen ist mit Einschränkungen zu rechnen. Bei Stadtverwaltungen, Sparkassen und bei der städtischen Kinderbetreuung könnten Bürgerinnen und Bürger vor verschlossenen Türen stehen. Grund für die Warnstreiks ist der Tarifstreit im Öffentlichen Dienst.

Bundesregierung warnt vor russischer Desinformation • Russland verfolgt bei der Verbreitung von Fake News offenbar eine neue Strategie. Das Auswärtige Amt hat nach eigenen Angaben beobachtet, dass dabei Webseiten ins Netz gestellt werden, die Nachrichtenportalen täuschend ähnlich sind. Über sie werden gezielt manipulative Inhalte verbreitet. Fachleute beobachten im Vorfeld der Bundestagswahl verstärkte Aktivitäten.

Januar so warm wie noch nie • Der Januar 2025 war der wärmste jemals gemessene. Die globale Temperatur lag 1,75 Grad über dem vorindustriellen Niveau für den Monat, wie der Klimawandeldienst des EU -Programms Copernicus berichtet. Der Klimarekord überrascht vor allem wegen des Wetterphänomens La Niña, der kühlere Kehrseite von El Niño, die durch ihr Auftreten die globalen Temperaturen in der Regel etwas abschwächt und Rekordtemperaturen damit unwahrscheinlicher macht.

Nach Erdbeben: Essenerin eröffnet Kita in der Türkei • Nach dem verheerenden Erdbeben vor zwei Jahren hat in der Gemeinde Samandag im Süden der Türkei die erste Kita eröffnet. Möglich gemacht hat das Lamia Faqirzada-Özal aus Essen. Die Juristin ist spezialisiert auf Baurecht und hat sich nach der Katastrophe unermüdlich für den Bau der neuen Kita eingesetzt. Von ihrer Heimatstadt Essen aus plante sie den Bau der Kita. Sie fing an, Spenden zu sammeln. Auch große Stiftungen schrieb sie an - mit Erfolg. 650.000 Euro sind auf diese Weise zusammengekommen.

Zwei Mädchen schauen auf ihre Zeugnisse

Schlechte Noten? Rat bei Zeugnistelefonen • Morgen endet das erste Halbjahr des Schuljahres 2024/25, es gibt Zeugnisse. Aber heute schon dürfte der Gesprächsbedarf bei vielen Schülerinnen und Schülern - und auch bei Eltern - groß sein: Ungerecht empfundene Noten, Druck und vieles mehr. Die fünf Bezirksregierungen in NRW haben Zeugnistelefone eingerichtet. Rat gibt es etwa auch bei der Nummer gegen Kummer.

DFB-Pokal: Leverkusen gewinnt gegen Köln • Der 1. FC Köln hat eine Sensation im DFB-Pokal verpasst. Der Zweitligist verlor das Viertelfinale bei Titelverteidiger Bayer Leverkusen mit 2:3 nach Verlängerung. Die Kölner hatten zwischenzeitlich 2:0 geführt. Leverkusen rettete sich aber mit dem Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit in die Verlängerung.