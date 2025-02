11 Tote in schwedischem Bildungszentrum • Die Polizei in Schweden hat die Ermittlungen zu den Schüssen in einer Erwachsenen-Bildungsstätte in der Stadt Örebro aufgenommen. 11 Menschen sind tot, darunter auch der mutmaßliche Täter. Es gibt mehrere Verletzte. Nach ersten Erkenntnissen soll die Tat in Örebro keinen terroristischen Hintergrund haben. In dem Bildungszentrum wurden Kinder und Erwachsene unterrichtet. Das Motiv ist bisher unklar. Medienberichten zufolge soll der Verdächtige etwa 35 Jahre alt sein. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelte. Für heute Vormittag kündigten die Behörden erste Ermittlungsergebnisse an.

Belgien will Atomkraft wieder ausbauen • Einen Tag nach seinem Amtsantritt sagte Premierminister Bart de Wever, dass er neue Reaktoren bauen lassen will. Der Rechtsnationalist will außerdem die beiden Reaktoren Doel 4 und Tihange 3 - nahe der deutschen Grenze - zehn Jahre länger laufen lassen, also bis 2045.

Psychisch auffälliger Geflüchteter greift Frau an • In Sankt Augustin hat ein Geflüchteter aus Syrien eine Frau in ihrem eigenen Haus angegriffen. Weil er psychisch krank sein soll, hatte die Polizei ihn in die LVR-Klinik gebracht. Dort wurde er aber nach drei Wochen wieder entlassen. Inzwischen ist er wieder in der Klinik, weil er laut Polizei nochmal auffällig geworden ist. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Innenminister Herbert Reul fordert für solche Fälle eine bessere Zusammenarbeit der Behörden, um gegen Straftäter mit psychischer Störung besser vorgehen zu können.

Verdi ruft zu Warnstreiks auf • Städtische Kitas, ÖPNV , Müllabfuhr: Mit Warnstreiks in Einrichtungen des öffentlichen Dienstes in ganz NRW will die Gewerkschaft Verdi in den Tarifverhandlungen diese Woche mit Bund und Kommunen den Druck erhöhen. Heute geht es langsam los: In Gladbeck im Ruhrgebiet hat Verdi die Beschäftigten von Müllabfuhr, Sparkasse und Stadt zu Streiks aufgerufen. Ab Donnerstag kommen dann etwa Bauhöfe in Köln dazu, oder Schwimmbäder und Theater in Bochum, sowie an vielen Orten die Müllabfuhr und städtische Kitas.

Berühmtes Insel-Panorama auf Santorini

Wieder Beben auf Santorini • Neue Erdstöße haben auf der griechischen Insel Santorini die Angst vor einem großen Beben verstärkt. Die heftigsten Erdstöße hatten eine Stärke von 4,9. Die für ihre spektakulären Küsten-Ausblicke und einen schlafenden Vulkan bekannte Insel wurde seit Sonntag bereits von mehr als 200 Beben erschüttert. Aus Angst verließen bis gestern rund 6.000 Menschen Santorini.

Shein und Temu ausgebremst • Mitten im neuen Handelskonflikt zwischen den USA und China will die US-Post vorerst keine Pakete aus China und Hongkong mehr annehmen. Der Stopp gelte bis aus Weiteres, teilte USPS mit. Eine wahrscheinliche Ursache könnte sein, dass US-Präsident Trump bei der Verhängung zusätzlicher Zölle von zehn Prozent für Waren aus China auch die generelle Ausnahme für Pakete mit einem Warenwert unter 800 Dollar aufhob.