WEITERE NACHRICHTEN

Bahn-Bauarbeiten zwischen Köln und Bonn • Bahnkunden müssen sich im Rheinland auf große Probleme einstellen. Heute ab 21 Uhr ist der Bahnknoten zwischen Köln und Bonn für gut zwei Wochen komplett gesperrt. Auf allen Regionallinien werden Züge umgeleitet, fahren zu anderen Zeiten oder fallen ganz aus. Aber auch ICE -Verbindungen sind betroffen. Die Deutsche Bahn bereitet in der Zeit die Inbetriebnahme des neuen elektronischen Stellwerks "Linker Rhein" vor.

Studie zu RS-Virus bei Neugeborenen • Seit vergangenem Jahr empfiehlt die Ständige Impfkommission, alle Neugeborenen und Säuglinge gegen RSV zu immunisieren. Neue Daten zeigen, dass diese neue Methode zum Schutz der Babys offenbar sehr wirksam ist.

Selenskyj begrüßt Rohstoffabkommen mit USA • Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das mit den USA geschlossene Rohstoffabkommen als "wirklich gerecht" gelobt. Das Abkommen habe sich während der Verhandlungen "erheblich verändert", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Das Abkommen sichert den USA Zugang zu ukrainischen Bodenschätzen, wie etwa seltene Erden. Im Gegenzug bekommt die Ukraine Militärhilfen und Geld für den Wiederaufbau.

1. Mai blieb weitgehend friedlich • Am Tag der Arbeit haben gestern Gewerkschaften und Verbände bundesweit für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Nach Angaben des DGB nahmen rund 330.000 Menschen an den Kundgebungen teil. Sie forderten faire Löhne, mehr Tarifbindung der Unternehmen und eine Abkehr von Sparhaushalten. An den jährlichen Mai-Demos der linken und linksextremen Szene beteiligten sich am Mai-Feiertag in Berlin und Hamburg laut Polizei mehr als 25.000 Menschen. Es blieb anders als in früheren Jahren aber weitgehend friedlich.

Ämter verlangen digitale Passfotos • Wer ab heute einen Ausweis beantragt, muss dafür ein digital erstelltes Passfoto mitbringen. Hintergrund ist eine Änderung im Personalausweis-Gesetz, die gestern in Kraft getreten ist. Das Foto sollen Kunden direkt im Bürgeramt an einem speziellen Automaten machen. Oder, wie vorher auch, im Fotostudio oder in der Drogerie - aber nur, wenn es dann digital übermittelt wird. Bis Ende Juli gilt eine Übergangsfrist, danach werden nur noch digitale Fotos akzeptiert.