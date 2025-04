Heute "Nacht der Bibliotheken" • Rund 300 Bibliotheken in NRW haben heute Abend länger offen: Sie machen bei der "Nacht der Bibliotheken" mit. In vielen Städten gibt es Lesungen, Repair-Cafés, Escape-Room-Spiele, Yoga oder Übernachtungspartys. Dabei sind Uni-Bibliotheken in Duisburg, Essen oder Aachen sowie zahlreiche Stadtbüchereien.

Grimme-Preise werden verliehen • In Marl werden heute zum 61. Mal die Grimme-Preise verliehen. Insgesamt vergibt das Grimme-Institut 16 Auszeichnungen sowie drei Sonderpreise in vier Kategorien. Drei Preise gehen an den WDR: für die Doku " Deutschland am Limit? Abschiebung, Abschottung, Asyl " (Buch und Regie: Isabel Schayani, Mareike Wilms), in der Unterhaltung an die Folge " Kroymann - Ist die noch gut? " aus der Sketchcomedy von Maren Kroymann, sowie der Preis der Studierendenjury für den Dokumentarfilm " Sieben Winter in Teheran ".

Mega-Bauprojekt: Neuer Bahntunnel für Köln • Der Kölner Stadtrat hat am Abend nach fast sieben Jahren Streit und Diskussion beschlossen, dass ein Tunnel für mehrere Stadtbahn-Linien gebaut wird. Der Antrag wurde mit den Stimmen von CDU , SPD und FDP sowie der Stimme von Oberbürgermeisterin Henriette Reker beschlossen - die Grünen hatten sich aus Protest enthalten. Durch den Bau der Ost-West-Achse wird die Kölner Innenstadt für mehr als zehn Jahre zur Baustelle - das und auch die hohen Kosten kritisieren die Baugegner.

Happy Birthday, Microsoft! • Wer einen Computer nutzt, kommt an dieser Firma kaum vorbei. Mindestens 70 Prozent aller Personal Computer weltweit laufen unter dem Microsoft-Betriebssystem Windows. Das Unternehmen wurde heute vor 50 Jahren von Bill Gates und Paul Allen gegründet. Die Erfolgsgeschichte von Microsoft ist aber auch durch peinliche Pannen und sensationelle Fehleinschätzungen geprägt, die der Firma teilweise bis heute Marktanteile kosten. Ein Rückblick in Bildern: