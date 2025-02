Motorrad-Messe in Dortmund beginnt • In den Dortmunder Westfalenhallen beginnt heute die Motorrad-Messe: Etwa 300 Aussteller zeigen ihre Neuheiten. Ein Trend, vor allem bei Rollern und leichten Motorrädern für die Stadt, sind Elektromodelle. Bei großen Motorrädern sind die zwar noch die Ausnahme, aber laut ADAC steigt die Nachfrage stetig. Die Messeveranstalter melden in diesem Jahr mehr Anbieter mit E-Versionen, darunter Harley Davidson und BMW .

Britischer Premier Stamer trifft Trump • Der britische Premierminister Keir Starmer berät heute in Washington mit US-Präsident Donald Trump über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine. Es soll vor allem darum gehen, welche Sicherheitsgarantien die Ukraine bekommt. Vor Starmer war am Montag schon der französische Staatspräsident Emmanuel Macron im Weißen Haus. Er sprach danach von einem "gemeinsamen Weg", den die Europäer mit Trump gehen wollten. Tatsächlich gibt es in zentralen Punkten aber noch große Meinungsverschiedenheiten.

DAS WETTER IN NRW

Erst nass, später freundlicher • Heute Morgen zieht der Regen aus der Nacht allmählich ab - in Höhenlagen Schnee. Es kann regional zu Straßenglätte durch Schnee kommen. Am Vormittag folgen zunächst nur einzelne, am Nachmittag dann vermehrt auch kräftigere Schauer. Ein kurzes Graupelgewitter ist auch mal möglich. Ab 400 bis 500 Meter gibt es zumeist Schneeschauer. Es bleibt nasskalt mit 6 bis 9 Grad im Tiefland und 0 bis 5 Grad in den Mittelgebirgen. Dazu weht mäßiger, etwas böiger Westwind.