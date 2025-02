WEITERE NACHRICHTEN

Ukraine-Krieg: Trump will sich mit Putin treffen • US -Präsident Trump will sich möglicherweise noch in diesem Monat mit dem russischen Präsidenten Putin treffen. Das sagte er vor Reportern in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida. Die USA und Russland hatten sich zuvor bei einem Treffen in Saudi-Arabien darauf geeinigt, einen Weg zum Frieden in der Ukraine zu ebnen. Die Ukraine und die EU kritisieren, dass sie bei dem Treffen in Saudi-Arabien nicht dabei waren. Als Reaktion darauf hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron europäische Staats- und Regierungschefs zu einem Treffen am Montag nach Paris eingeladen. Auch heute soll es in Paris Beratungen mit Vertretern mehrerer europäischer Länder geben. Der Grund: Sie wollen Friedensverhandlungen nicht allein den USA und Russland überlassen.