UN-Luftfahrtbehörde: Russland für MH17-Abschuss verantwortlich • Die Niederlande und Australien hatten bei der Organisation für Internationale Zivile Luftfahrt (ICAO) Beschwerde eingelegt, weil Russland den Flieger 2014 abgeschossen habe - die ICAO teilte jetzt mit, diese Beschwerde sei faktisch und rechtlich begründet. Der Flieger war über der Ostukraine abgeschossen worden, fast 300 Menschen starben - vor allem Niederländer und Australier. Jetzt soll geprüft werden, welche Form der Wiedergutmachung angemessen sei.

Erdoğan begrüßt PKK -Auflösung • Der türkische Präsident Erdoğan begrüßt die Erklärung der PKK, sich aufzulösen. Nach einer Sitzung seines Kabinetts sagte Erdoğan in Ankara, damit sei eine weitere Hürde auf dem Weg zu einer terrorfreien Türkei genommen worden. Die PKK hat ihr Hauptquartier in den irakischen Kandilbergen und ist auch in Syrien und in Europa präsent. Ob alle Gruppierungen innerhalb der PKK der Entscheidung folgen werden, ist noch ungewiss. Viele Kurden in Dortmund hoffen nach der PKK-Auflösung auf Frieden.

Nadja Abdel Farrag ist tot • Nadja Abdel Farrag ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Bekannt wurde sie unter dem Spitznamen "Naddel" als langjährige Partnerin von Dieter Bohlen, als Moderatorin im Privatfernsehen und als Gast in verschiedenen Reality-Sendungen. Laut der Bild-Zeitung starb sie in einer Hamburger Klinik an Organversagen. Abdel Farrag hatte vor einigen Jahren in ihrer Biografie öffentlich gemacht, eine Leberzirrhose zu haben. " Es ging ihr schon seit einem Jahr so, dass wir keine Auftritte mehr machen konnten ", so ihr langjähriger Freund Andreas Ellermann auf Instagram. " Jetzt ging es doch sehr schnell. "

Vor 25 Jahren: Feuerwehrleute löschen brennende Häuser in Enschede.

25 Jahre nach Feuerwerkskatastrophe in Enschede • 23 Menschen kamen ums Leben, rund 950 wurden verletzt und ein ganzer Stadtteil verwüstet, als vor 25 Jahren die Feuerwerksfabrik in Enschede explodierte. In der niederländischen Grenzstadt ist das Unglück noch immer allgegenwärtig. Damals hatten unter anderem Feuerwehrleute, Sanitäter und Ärzte aus dem West-Münsterland geholfen, auch Feuerwehrleute aus dem benachbarten Gronau kamen zur Hilfe. Heute Nachmittag gibt es eine Gedenkfeier an der Erinnerungsstätte.

Bayer veröffentlicht Quartalszahlen - 200 Jobs in Dormagen sollen wegfallen • Heute gibt Bayer seine neuen Quartalszahlen bekannt. Gestern hatte der Konzern mitgeteilt, dass der Standort in Dormagen umgebaut werden soll. Bis Ende 2028 sollen von den 1.200 Stellen dort 200 wegfallen. In Dormagen werden unter anderem Pflanzenschutzmittel hergestellt. Der Standort in Frankfurt am Main mit 500 Jobs soll bis Ende 2028 komplett dichtgemacht werden.

Heizkostenabrechnungen werden wohl teuer • Viele Haushalte müssen sich wohl auf eine saftige Nachzahlung einstellen. Denn die Preise fürs Heizen sind im vergangenen Jahr im Schnitt deutlich gestiegen. Vor allem Fernwärmekunden müssen tiefer in die Tasche greifen. Das hat die Auswertung der Heizkostenabrechnungen von etwa 900.000 Wohnungen ergeben, die der Immobiliendienstleister Ista für das Jahr 2024 schon erstellt hat.