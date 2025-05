Der israelische Präsident Jitzchak Herzog kommt nach Deutschland

Israelischer Präsident zu Besuch in Deutschland • Heute empfängt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den israelischen Staatspräsidenten Jitzchak Herzog. Morgen reisen beide Präsidenten gemeinsam nach Israel, wo Steinmeier auch Ministerpräsident Benjamin Netanjahu treffen wird. Anlass ist die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel vor 60 Jahren. Neben dem Jubiläum dürfte auch die aktuelle Lage in Gaza und den Palästinensergebieten eine Rolle spielen. Am 12. Mai 1965 hatten Deutschland und Israel diplomatische Beziehungen aufgenommen.

US-israelische Geisel könnte freikommen • Die Familie der US-israelischen Geisel Edan Alexander ist nach eigenen Angaben darüber informiert worden, dass die radikalislamische Hamas den 21-Jährigen in den " kommenden Tagen " freilassen könnte. Dies teilte die Familie am Sonntagabend mit. Sie stehe darüber im engen Kontakt mit der US-Regierung. Ein Datum wurde nicht genannt. Nach eigenen Angaben führt die Hamas derzeit direkte Gespräche mit den USA in Katar. Inzwischen hat auch US-Präsident Trump über seine Plattform Truth Social die Freilassung der Geisel angekündigt.