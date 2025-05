Musk beendet Beratertätigkeit für US-Regierung • Tech-Milliardär Elon Musk hat das Ende seiner Tätigkeit für die US-Regierung bekannt gegeben. Als Berater von Präsident Trump kümmerte er sich um die hoch umstrittene Effizienzbehörde DOGE. Musks besonderer Mitarbeiterstatus ist nach US-Regeln auf 130 Tage begrenzt. Das Weiße Haus bestätigte Musks Abgang.

Russland schlägt neue Verhandlungsrunde in Istanbul vor • Russland hat eine zweite Runde direkter Gespräche mit der Ukraine vorgeschlagen. Außenminister Lawrow brachte dafür den kommenden Montag ins Spiel, erneut in der türkischen Metropole Istanbul. Die Reaktion der Ukraine auf den Vorschlag fiel zurückhaltend aus. Die Regierung erklärte sich zu dem erneuten Treffen bereit, will aber vorher die russischen Bedingungen für einen Frieden sehen. Dies teilte der ukrainische Verhandlungsführer und Verteidigungsminister Rustem Umerow am Abend im Onlinedienst X mit.

Internationale Gletscherkonferenz beginnt • Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2025 zum "Internationalen Jahr des Erhalts der Gletscher" erklärt. Von heute bis Sonntag gibt es dazu eine Konferenz in Tadschikistan. An der Konferenz nehmen Vertreter von Regierungen, UN-Organisationen, Instituten und Zivilgesellschaft teil, um über einen besseren Schutz der Gletscher zu beraten. Eine Abschlusserklärung soll dann in diesem Jahr in die UN-Vollversammlung eingebracht werden.

Trauerfeier vor dem ausgebrannten Haus am 31.05.1993

Gedenken an den Brandanschlag in Solingen • In Solingen wird heute auf mehreren Veranstaltungen der Opfer des Brandanschlags von 1993 gedacht. Damals kamen zwei Frauen und drei Mädchen bei einem rassistisch motivierten Attentat ums Leben. Fünf Bäume erinnern an die Verstorbenen, allesamt Mitglieder der Familie Genc. Ihnen gelten die Gebete direkt am Anschlagsort, aber auch bei der Gedenkveranstaltung am Mahnmal gegen Rassismus in der Solinger Innenstadt.

50-Jähriger nach Schuss aus Polizeiwaffe schwer verletzt • Bei einem unterstützenden Polizeieinsatz in Mechernich im Kreis Euskirchen ist gestern ein Mann schwer verletzt worden. Der 50-Jährige sollte von einer städtischen Unterkunft in eine Klinik eingewiesen werden, wofür sich der sozialpsychiatrische Dienst Hilfe von der Polizei geholt hatte. Während des Einsatzes soll der Mann dann mit einem Messer auf die Beamten losgegangen sein, woraufhin einer der Polizisten schoss. Der 50-Jährige wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.