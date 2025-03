Zwei Tote bei Hausbrand in Leverkusen • Bei einem Wohnungsbrand in Leverkusen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Alarm kam kurz vor Mitternacht. Vor Ort stellte die Feuerwehr dichten Rauch im dritten Obergeschoss des Hauses fest. In der Brandwohnung befanden sich nach ersten Angaben sechs Personen, zwei von ihnen starben, vier wurden verletzt.

Dormagen baut Sperren gegen mögliche Anschläge • Die Stadt Dormagen will ihre belebten Innenstadtstraßen und die Zonser Altstadt mit Betonblöcken gegen mögliche Anschläge mit Autos sichern. Damit reagiert die Verwaltung auf mehrere solcher Angriffe bundesweit in den vergangenen Monaten. Die Blöcke werden in den kommenden Tagen aufgestellt. Fahrzeuge können aber weiter langsam daran vorbeifahren, auch die Durchfahrt für Polizei und Rettungsfahrzeuge ist gewährleistet. Die Betonblöcke sollen außerdem mit Sitzgelegenheiten ausgestattet werden. Im kommenden Jahr sollen sie dann durch teils versenkbare Poller ersetzt werden.

Verpackung des geschmuggelten Honigs

Stiftung Warentest: Beim Honig schneiden Discounter am besten ab • Viel Geschmack und wenig Schadstoffe - auch zu kleinen Preisen, so lautet das Fazit der Stiftung Warentest zu ihrem aktuellen Honig-Test. Import-Honig von Discountern schneidet gut ab. Viele teure Produkte aus Deutschland enttäuschen dagegen. Und: Meldungen, dass viele Honigsorten mit Zuckerwasser gestreckt wurden, hält Warentest für wenig aussagekräftig. Ein Problem sei die schwierige Datenbasis. Der geschmuggelte Potenzhonig, der am Mittwoch am Flughafen Köln/Bonn sichergestellt wurde, war natürlich nicht Gegenstand der Prüfung.

Proteste gegen die Hamas im Gazastreifen