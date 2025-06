Prozess um beinahe tödlichen Silvester-Unfall in Wuppertal • Heute muss sich ein 20-jähriger Autofahrer in Wuppertal vor dem Amtsgericht verantworten. Er soll mit mindestens 50 Stundenkilometern einen Wuppertaler mit seinem Fahrzeug erfasst und meterweit durch die Luft geschleudert haben. Zum Feuerwerk in der Silvesternacht 2023 ging Robert Heidt mit einer Wunderkerze in der Hand auf die laut Anklage " gut beleuchtete " Hauptstraße B7 in Wuppertal. Er wollte auf dem Mittelstreifen eine Rakete entzünden. Dann habe ihn das Auto des Angeklagte erfasst.

Mehr als 400 Mitarbeiter einer Hagener Papierfabrik sind bereits freigestellt.

Ende einer Traditionsfabrik in Hagen • 130 Jahre lang wurde in Hagen-Kabel Papier von höchster Qualität hergestellt. Seit heute steht der Betrieb bei "Kabel Premium Pulp & Paper" endgültig still. Das Unternehmen ist insolvent. Die 420 Beschäftigten sind noch nicht gekündigt, sondern vom Insolvenzverwalter "nur" unwiderruflich freigestellt. Deshalb hat die Hagener Agentur für Arbeit schon im Mai mit Beratungen vor Ort begonnen.