WEITERE NACHRICHTEN

Warnstreik bremst Busse und Bahnen im Ruhrgebiet aus • Verdi hat bei mehreren großen Verkehrsbetrieben im Ruhrgebiet zum Streik aufgerufen. Die Bogestra (Bochum und Gelsenkirchen), die Vestische (Kreis Recklinghausen, Bottrop, Gelsenkirchen) und HCR (Herne, Castrop-Rauxel) stellen ihren Betrieb deswegen komplett ein. Auch in Oberhausen, im Kreis Unna, in Leverkusen, in Essen und Mülheim wird es Einschränkungen geben. In einigen Städten werden auch Stadtverwaltungen, Müllabfuhren und Kitas bestreikt.

Football-Fans bei der Super Bowl Watchparty in Duisburg