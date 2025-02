WEITERE NACHRICHTEN

Spionage an Luftwaffenstützpunkt • An einem Luftwaffen-Stützpunkt in Schwesig an der Nordsee hat es möglicherweise einen groß angelegten Spionage-Versuch gegeben. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet von sechs Vorfällen im Januar. Dabei sollen professionelle Drohnen zum Einsatz gekommen sein. In Schwesing liegt das Ausbildungszentrum für Flugabwehrraketen. Dort werden auch ukrainische Soldaten an Patriot-Systemen ausgebildet. Es werde wegen Spionageverdachts ermittelt.

Demos für Demokratie in NRW • Auch heute wird es wieder viele Demonstrationen geben – gegen Hass und Hetze und für die Demokratie. Demonstriert wird unter anderem in Kleve, Rheda-Wiedenbrück, Düsseldorf, Köln, Neunkirchen-Seelscheid und Winterberg. Schon am gestrigen Samstag haben in NRW Tausende "gegen Rechts" demonstriert. In München gingen gestern mehr als 250.000 Menschen für Vielfalt, Menschenwürde, Demokratie und gegen einen Rechtsruck der Gesellschaft auf die Straße.

FDP-Parteitag in Potsdam • Genau zwei Wochen vor der Wahl kommen die Freien Demokraten heute zu einem außerordentlichen Bundesparteitag zusammen. Dort will die FDP ihren Wahlaufruf beschließen und Christian Lindner zum Spitzenkandidaten küren. Im Aufruf wird eine Koalition mit den Grünen ausgeschlossen. Als Ziel geben die Freien Demokraten die Bildung einer schwarz-gelben Koalition aus. Unions-Kanzlerkandidat Merz hatte Stimmen für die FDP zuletzt als „verlorene Stimmen“ bezeichnet.

Orden wider den tierischen Ernst an Klingbeil • Der Aachener Karnevalsverein hat den "Orden wider den tierischen Ernst" an SPD-Chef Klingbeil verliehen. Klingbeil wurde vor rund 1.200 Zuschauern im Aachener Eurogress ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Schlewsig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günter, Preisträger aus dem Vorjahr. Klingbeil ist der 75. Ordensritter wider den tierischen Ernst.

Das Siegerteam des Super Bowls erhält die Vince Lombardi Trophy

Hinfiebern auf den Super Bowl • Es ist längst nicht nur ein großes Sportereignis, bei dem der Meister der US-Football-Liga ermittelt wird, sondern auch eine Riesenplattform für die Werbeindustrie und eine der größten Bühnen der Musikwelt. Dieses Jahr tritt beim Super Bowl Kendrick Lamar in der Halbzeitshow auf. Um die 100 Millionen Menschen in den USA verfolgen das Finale zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles live im Fernsehen - ab 0.30 Uhr MEZ. Im Stadion erwartet werden sowohl US-Präsident Donald Trump als auch Popsängerin Taylor Swift.

Künstler und Satiriker Jacques Tilly und seine Karikatur von Olaf Scholz

Ausstellung für Wagenbaukünstler Jacques Tilly • Im Düsseldorfer Stadtmuseum ist ab heute eine Ausstellung zu sehen, die sich dem Künstler Jacques Tilly widmet. Bekannt ist der 61-Jährige für seine Karnevals-Mottowagen mit provokanten Motiven. Zum ersten Mal sind einige der bekanntesten Werke des Düsseldorfer Bildhauers aus vier Jahrzehnten in einer Ausstellung im Stadtmuseum zu sehen - bis August. Gezeigt wird auch, wie Jacques Tilly in Düsseldorf aufwuchs und welche satirischen Bilder er schon als Kind und Jugendlicher malte.

Kostüme aus dem Theater Krefeld • In Krefeld gibt es heute ganz besondere Karnevalskostüme für wenig Geld. Das Theater Krefeld Mönchengladbach verkauft zwischen 11 und 16 Uhr in einer ehemaligen Tapetenfabrik Kostüme aus dem eigenen Fundus. Die Auswahl ist riesig und teilweise maßgeschneidert. Die Kleidungsstücke wurden allesamt schon auf der Bühne getragen. So gibt es zum Beispiel Brautkleider aus dem Stück "Der fliegende Holländer".

DAS WETTER IN NRW

Trocken und teils Sonnenschein • Heute ziehen von der Eifel bis zum Raum Düsseldorf und Köln-Bonn sowie bis ins westliche Bergische Land mehr Wolken auf. Regentropfen fallen dabei aber kaum. Teilweise zeigt sich auch die Sonne. Die Temperaturen erreichen bis 6 Grad in Remscheid, in Monschau sind es 3 Grad.