Straßenkarneval geht weiter • Das närrische Treiben geht heute in vielen NRW -Städten auf den Straßen und in den Kneipen weiter. In Köln zum Beispiel gibt es Umzüge von Jecken unter anderem in den Stadtteilen Wahn, Weiß, Mauenheim und Merheim. In Duisburg soll der Kinderkarnevalszug wieder durch den Stadtteil Marxloh ziehen, nachdem die Route im vergangenen Jahr wegen Übergriffen verändert wurde - neue Konzepte sollen jetzt zu einer Lösung geführt haben. Und in Düsseldorf gilt der traditionelle "Tuntenlauf", bei dem Drag-Queens in Stöckelschuhen um die Wette laufen, als ein karnevalistischer Höhepunkt.

